Alzheimer: creato modello della patologia in laboratorio

Un gruppo di scienziati coordinati da Rudolph E. Tanzi, del Massachiusetts General Hospital, è riuscito a creare in laboratorio unIn sostanza i ricercatori hanno coltivato in una piastra Petri delleche sono state indotte a sviluppare questaLe cellule a contatto con il gel speciale in cui sono stati inseriti i geni dell’Alzheimer, nel giro di qualche settimana hanno sviluppato le, segno caratteristico della malattia. Tuttavia in questo gel mancano le cellule del sistema immunitario che concorrono ad aggravare la patologia. Si tratta di un grande passo in avanti per lo studio di questa patologia neurodegenerativa, in quanto fino a questo momento i ricercatori avevano dovuto utilizzare dei topi come cavie, che però contraevano la patologia in maniera imperfetta.

Questa scoperta sarà d’aiuto quindi per comprendere meglio i meccanismi di sviluppo dell’Alzheimer e per testare nuovi farmaci e terapie su questo modello in provetta senza ricorrere alle cavie da laboratorio.

