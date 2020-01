Lazio-Napoli Sky o Dazn? Info utili su dove vederla in streaming, diretta tv e probabili formazioni

By News24Web

Lazio-Napoli è una gara valida per al 19a giornata di Serie A che si gioca oggi 11 gennaio 2020 a partire dalle ore 18. I biancocelesti guidati da Simone Inzaghi stanno disputando un camponato eccezionale. Sono terzi a 6 punti dalle capolista Inter e Juventus e hanno ancora una partita da recuperare. Gli azzurri di Gattuso languono in una posizione di classifica inedita in questi ultimi anni, ben lontani dalla zona di vertice.

Lazio-Napoli: dove seguirla in streaming

Il match viene trasmesso in diretta tv esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e canali 473 e 483 del digitale terrestre). Gli abbonati all’emittente satelitare possono vedere la gara anche in streaming tramite Sky Go.

Lazio-Napoli: probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Napoli (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso.

