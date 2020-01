Cellulari e batteri: le norme igieniche per evitare rischi per la salute

Loading...

sonoentratia far parte della nostra quotidianeità, per non parlare poi dei modelli ipertecnologici di ultima generazione, quali gliin uso soprattutto dai teenager.

Eppure questi device mobili nascondo una insidia da non sottovalutare perchè i dispositivi elettrici di ultima generazione stando sempre a contatto con le nostre mani, o vicino ai capelli, fanno si che sui display si raccolgano una quantità infinita di batteri e microrganismi potenzialmente patogeni.

A rivelarlo è un gruppo di ricercatori della Sanford Health guidato da Dubert Guerrero. In particolare gli studiosi sul 15% di iPad utilizzati in ospedale hanno isolato delle colonie di Stafilococco Aureo e Clostridium, batteri entrambi patogeni per l’organismo umano.

Per i ricercatori basta osservare qualche semplice precauzione igienica per evitare ogni rischio per la salute, ad esempio passare un panno in microfibra umido sui dispositivi è più che sufficiente per eliminare i batteri più comuni.

In alternativa è possibile utilizzare prodotti a base alcolica esistenti in commercio che assicurano una buona disinfezione oppure per chi vuole qualcosa che agisca più in profondità, esistono dispositivi appositi per gli smartphone che vengono sottoposti a raggi ultravioletti in grado di eliminare la quasi totalità delle colonie batteriche presenti sul cellulare. La ricerca è stata pubblicata sull’American Journal of Infection Control.

