Quanti sono i fumatori nel mondo?

Una ricerca condotta da un team dell’a Seattle ha calcolato la percentuale diesistenti al mondo. Più nei dettagli gli studiosi hanno analizzato ilnel periodo intercorrente dal tra il 1980 e il 2012.

Si tratta di un numero impressionante di persone: su 7 miliardi di abitanti, fuma 1 miliardo di persone. Vi è da dire però che dal 1980 il numero dei fumatori è diminuito grazie alle campagne pubblicitarie informative sui danni alla salute prodotti dalla nicotina e dalle altre sostanze nocive presenti nella sigaretta.

Per quanto riguarda la diminuzione dei fumatori si attestano delle differenze tra uomini e donne: la percentuale di uomini fumatori è scesa del 10% passando dal 41% al 31%, si è registrato quindi un calo del 10%, le fumatrici donne invece sono passate dal 10,6% al 6,2%, un calo del 4,4%.

Considerando però complessivamente il fenomeno del tabagismo risulta che il numero totale dei fumatori è notevolmente aumentato a causa proprio dell’aumento demografico di questi ultimi anni: si è passati così dai 720 milioni di fumatori del 1980 ai 967 milioni nel 2012. In particolare si registra un aumento del 41% di fumatori maschi e del 7% in più per quanto riguarda le donne. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Jama (Journal of American Medical Association).

