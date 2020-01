Infermiera iniettava morfina ai neonati: arrestata

By News24Web

Stando a quanto si apprende, unache lavorava in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg, avrebbe somministrato della. A renderlo noto sono stati gli inquirenti nel corso di una conferenza stampa. Sempre stando a quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, ihanno evidenziato dei problemi respiratori tutti nelle stesse ore. Le analisi a cui sono stati sottoposti hanno rilevato la presenza dinel sangue. Sempre gli inquirenti in conferenza stampa hanno spiegato che l’infermiera è stata posta in arresto quale misura precauzionale perché considerando la gravità delle accuse vi era il rischio concreto del pericolo di fuga. La 28enne che ha negato ogni addebito, dovrà rispondere dei reati di omicidio doloso e lesioni gravi.