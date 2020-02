Pomodori: un concentrato di virtù per la salute

Loading...

Ilè uno degli ortaggi maggiormente presenti nellaitaliana perché nella nostra tradizione è un ingrediente fondamentale di molte

Una ricerca condotta dall’Università di Barcellona e pubblicata su Food Chemistry ha messo in evidenza anche le proprietà benefiche di questo ortaggio per la nostra salute. In particolare la ricerca ha evidenziato come il consumo del sugo di pomodoro abbassa il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari. Questo effetto preventivo dalle patologie cardiovascolari sarebbe da attribuirsi alla presenza di antiossidanti che apportano una grande quantitàdi polifenoli, mentre i carotenoidi hanno un effetto antitumorale.

Con 120 grammi di sugo aggiunto alla pasta si introducono dai 16 ai 4 milligrammi di polifenoli per porzione e dai 6 ai 10 milligrammi di carotenoidi. Il pomodoro inoltre è ricco di altri importanti nutrienti che non possono mancare nella nostra dieta quotidiana: vitamina A, vitamina C, minerali quali potassio, fosforo e calcio. In particolare questi effetti protettivi per la nostra salute, secondo l ricercatori, si potenzierebbero se al pomodoro si aggiungono carote, sedano, aglio e olio d’liva che favoriscono il rilascio dei polifenoli creando un mix salutare per il nostro organismo e gustoso per il nostro palato.

Inoltre se non si eccede con l’olio extravergine di oliva è un alimento che non fa neanche ingrassare. Insomma sì al pomodoro in tutte le salse, è proprio il caso di dire.

