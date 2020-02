Sampdoria-Napoli: Sky o Dazn dove vederla in streaming e diretta tv

Loading...

Loading...

Sampdoria-Napoli si gioca oggi 3 febbraio 2020 alle ore 20:45 allo stadio Ferraris di Genova. La partita è valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di casa nelle ultime tre gare ha vinto col Brescia, ha perso con la Lazio e ha pareggiato a reti inviolate col Sassuolo. I doriani sono sedicesimi in classifica con 20 punti.

Sampdoria-Napoli: dove vederla in streaming

E’ possibile vedere Sampdoria-Napoli in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Per guardarla in streaming sul proprio tablet e smartphone gli abbonati possono scaricare l’applicazione SkyGo.

La scorsa settimana potrebbe esserci stata una svolta per il campionato degli azzurri. La squadra allenata da Gattuso ha infatti inanellato due importanti vittorie consecutive: la prima in Coppa Italia contro la Lazio che ha proiettato i partenopei in semifinale e in campionato con la vittoria meritata per 2 a 1 sulla Juve di Sarri. Il test con i doriani è particolarmente importante perché in questa stagione si è osservato in più d’una occasione che il Napoli difficilmente tradisce le attese quando si esibisce su un palcoscenico importante vedi la Champions, o quando la caratura dell’avversario è notevole, soffre invece quando si tratta di affrontare squadre medio piccole che arrancano in classifica. Sono queste le più temibili per Gattuso e i suoi ragazzi.

Sampdoria-Napoli: probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Linetty, Ekdal Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso.

Loading...