Caffè, può aiutare anche la nostra mente: ecco come

Un gruppo di ricercatori statunitensi dell’, ha scoperto come la, la sostanza stimolante contenuta nel, possa avere effetti benefici sulla

I ricercatori hanno condotto un esperimento su un gruppo di volontari che sono stati divisi in due gruppi: cinque minuti dopo aver memorizzato delle immagini, al primo sono stati somministrati 200 mg di caffeina, al secondo un placebo. Il giorno dopo gli studiosi hanno verificato che il gruppo che aveva assunto la caffeina mostrava significativi miglioramenti nella memoria. La caffeina somministrata corrispondeva a due tazzine di caffè.

Già precedenti ricerche avevano messo in luce il ruolo del caffè nel migliorare le capacità cognitive, questa invece è la prima volta che viene dimostato come il caffè possa avere effetti sulla memoria a lungo termine. Insomma la caffeina migliora la memoria rendendo persistenti i ricordi per oltre 24 ore. La ricerca è stata pubblicata su Nature Neuroscience.

