La scrittura ai tempi di Internet

Loading...

Loading...

La soglia di attenzione di un lettore medio? Appena 15 secondi.Lo rivela una ricerca svolta da Chartbeat, una delle più autorevoli società globali nel campo deidati e delle analisi, che in un articolo pubblicato sul celebre magazine americano Time ha messosotto i riflettori la reale entità di un problema verso il quale nessuno può dirsi escluso né tantomeno indifferente.Uno studio effettuato dal colosso tecnologico Microsoft è ancora meno ottimista, evidenziandocome la nostra capacità di concentrazione sia ormai inferiore a quella di un pesce rosso: appena 8secondi, uno in meno rispetto all’animale acquatico e domestico per eccellenza.È sempre la multinazionale fondata da Bill Gates a chiarire le cause del vertiginoso abbassamentogeneralizzato dellaAll’origine di tutto ci sarebbe un cocktail i cui ingredienti principali sono un utilizzo massiccio emultitasking di dispositivi tecnologici e l’inarrestabile flusso di contenuti al quale siamo sottoposti,un vero e proprio bombardamento di informazioni favorito da canali sempre più sofisticati come iIl risultato è proprio l’incapacità diffusa di mantenere alta la soglia d’attenzione, sia per chi legge ealtrettanto per chi scrive, con ripercussioni evidenti e dai risvolti complessi anche in ambitocommerciale.Le continue evoluzioni degli ultimi anni hanno infatti costretto tutti, in primis le realtàcommerciali, a confrontarsi con l’esigenza di sviluppare un nuovo modo di comunicare.Per chi opera online, il problema è più che mai attuale: i dati rilasciati dal noto informatico JakobNielsen mostrano chiaramente coma la scelta di utente se lasciare o meno la pagina web sullaquale è approdato avvenga entro i primi dieci secondi; questa nuova dinamica ha reso necessario,da parte delle aziende, affidarsi a figure professionali in grado di captare l’attenzione del lettoresin dalla prima parola.Sì, perché nonostante le modalità comunicative siano molto mutate, ad esempio prediligendol’aspetto visivo dei contenuti, la parola continua ad essere uno strumento di grande efficacia.Lo dimostrano le scelte di aziende storiche, che hanno deciso di associare all’immediatezza delbrand anche quello dello slogan: “Just do it” per Nike, “I’m lovin’ it” per McDonald’s, “Impossibileis nothing” per Adidas e molti altri esempi ancora.

Il copywriting, ovvero l’arte persuasiva per mezzo della parola, è ancora la miglior modalità a

disposizione delle aziende attive sul web?

Secondo Marco Lutzu la risposta è «sì, e con tutta probabilità la parola non perderà mai la sua

potenza».

Lutzu, il più noto copywriter italiano e autore del manuale di riferimento in materia, “Scrivere per

vendere”, aggiunge che «la scrittura non è morta, si è soltanto evoluta adattandosi alle esigenze

della nostra società. Non è un caso che, oggi più che mai, la figura del copywriter sia richiestissima

dalle aziende di ogni dimensioni e livello, con una concentrazione particolare nelle multinazionali

che si servono della parola per veicolare al meglio il proprio messaggio».

«C’è una storia – conclude Lutzu – che incarna al meglio questa filosofia: è quella di un copywriter

che, per aiutare un mendicante non vedente a riempire il suo capello di monete, modificò il

cartello “Sono cieco, aiutatemi per favore” con un ben più efficace “Oggi è primavera e io non

posso vederla”.

Loading...