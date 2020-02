Zucchero dannoso come il tabacco secondo uno studio

Loading...

Loading...

Stando a una ricerca realizzata da alcuni studiosi britannici losarebbe dannoso come il. Questo gruppo di ricercatori ha lanciato una vera e propra campagna con lo slogan “l’Action on Sugar”, che ha l’obiettivo non solo di sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo agli effetti sulladerivani dal consumo di, ma si rivolge proprio all’al fine di diminuire il quantitativo di zucchero neidi tutti i giorni.

Lo zucchero indusriale è responsabile soprattutto dell’aumento dell’obesità e quindi alle altre patologue anche gravi che si associano a un peso eccessivo, quali ad esempio il diabete.

In Gran Bretagna è obeso un adulto su 4 e con questa campagna i ricercatori chiedono la riduzione del 30% di zucchero contenuto in vari prodotti. I ricercatori chiedono alle aziende anche di non pubblicizzare le bibite zuccherate e gli snack per i bambini che sarebbero una sorta di “alcool” per l’infanzia a causa dei loro effetti nocivi sulla salute. Per i ricercatori in questo modo nell’arco di 5 anni si potrebbe arrestare l’aumento esponenziale dell’obesità.

Simon Capewell, professore di epidemiologia all’University of Liverpool, spiega in maniera molto efficace il quadro sempre più drammatico di questa situazione: “Si deve agire in fretta per cambiare l’atteggiamento di una industria alimentae che pensa ai profitti e non alla salute“.

Loading...