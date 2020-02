Bimba finisce nel pentolone del pranzo e muore ustionata

Loading...

La terribile vicenda di cui ci accingiamo a darvi conto, è accaduta in, nella scuola elementare di. Un bimba di 3 anni stava giocando con alcuni amichetti quando è caduta nel pentolone in cui si cucinava il pranzo di mezzogiorno per i bambini della scuola. La piccola che non era un’alunna della scuola, sarebbe inciampata finendo tragicamente nella pentola. Ad accorgersene è stato il fratello che ha chiamato immediatamente i soccorsi. La piccola trasportata in ospedale è morta dopo due giorni di agonia a causa delle ustioni riportate.

Stando a quanto riferito dal padre della vittima, al momento dell’incidente che è costato la vita alla bambina, i cuochi non si sono accorti di niente perché indossavano delle cuffie per sentire le musica e quindi non hanno potuto udire le grida disperate della bambina.

