Le proteine vibrano come corde di violino: i risultati di uno studio

I ricercatori dell’nello stato dihanno fatto una interessante scoperta nell’ambito della ricerca molecolare, in particolare sulla “musica” emessa dallenello svolgimento delle loro funzoni vitali.

Stando a quanto hanno scoperto i ricercatori, le vibrazioni delle proteine nel nostro organismo potrebbero paragonarsi poeticamente all’oscillazione delle corde di un violino.

Gli studiosi in particolare hanno posto sotto osservazione il lisozima, una proteina antibatterica presente in molti animali. Il team di ricecatori ha scoperto che le vibrazioni delle proteine che in precedenza si pensava che fossero di breve durata, in realtà invece risultano persistenti nelle molecole come il “suono di una campana”.

Secondo i ricercatori, questi movimenti delle proteine sono fondamentali per legarsi ad altre proteine o per svolgere i loro compiti biologici, quali ad esempio riparare il codice genetico o assorbire l’ossigeno. La ricerca apre quindi la strada per comprendere alcuni processi delle cellule soprattutto nelle loro funzioni fondamentali per la vita dell’organismo.

Insomma una delle chiavi per tentare di comprendere il mistero del nostro organismo potrebbe essere proprio la “musica” di queste vibrazioni emesse dalle proteine. Decifrarne l’espressione “musicale” potrebbe consentirci di capire i reali meccanismi strutturali alla base di questi processi biologici. Lo studio è stato pubblicato su Nature Communications.

