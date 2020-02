Napoli-Lecce: Sky o Dazn? Dove vederla in streaming e diretta tv

Loading...

Loading...

Napoli-Lecce: dove vederla

In poco più di una settimana ilè riuscito a invertire la tendenza di questa stagione poco positiva fino a questo momento. La vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e poi contro la Juve e la Sampdoria in campionato hanno riaccesso l’entusiasmo per la squadra allenata da Gattuso. Domani domenica 9 febbraio 2020 gli azzurri affrontano ilin casa. La gara è valida per la. I salentini sono quart’ultimi con 19 punti in classifica. Nelle ultime tre gare hanno pareggiato con l’Inter, perso col Verona e vinto col Torino.

Napoli-Lecce è visibile in diretta tv esclusiva su Sky nello specifico su Sky Sport HD e Sky Sport Serie A, canale 202. Agli abbonati è riservata la possibilità anche di guardarla in streaming sul proprio tablet o smartphone tramite l’applicazione SkyGo.

Napoli-Lecce: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati; Deiola, Petriccione, Barak; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

Loading...