Pillola anti-obesità dagli Stati Uniti

Arriva dagliunche avrebbe come effetto quello di agevolare il dimagrimento. L’, nelle società occidentali ad alto tasso di industrializzazione, favorisce nel corso degli anni lo sviluppo di patologie, specie cardiovascolari, ponendosi come una delle prime cause di morte nella cosiddetta società del benessere.

Una ricercatrice di Phoenix (USA) ha studiato il Gila Monster, un rettile proveniente dal sud degli Stati Uniti. In base agli studi effettuati da questa ricercatrice, è emerso che la saliva di questa lucertola, favorirebbe il processo di dimagrimento non facendo sentire i crampi per la fame.

Merito di questo risultato deriverebbe dall’effetto collaterale della Exendin-4, ovvero un peptide isolato dalla saliva dell’animale che inibisce gli stimoli dell’appetito. A tale proposito esiste uno studio compiuto da un’equipe di ricercatori svedesi pubblicato sul Journal of Neuroscience. La saliva del rettile è in grado di ridurre non soltanto lo stimolo della fame, ma anche quello della sete, il che potrebbe portare a sviluppare dei farmaci mirati anche contro l’alcolismo.

Saranno comunque necessari altri studi per verificare se questa molecola possa rivelarsi realmene utile per un nuovo approccio terapeutico all’obesità.

