Artrite: messo a punto test per una diagnosi rapida

L’si presenta come una patologia delle giunture che molto spesso assume caratere invalidante. Soprattutto quando l’artrite è ormai instaurata da anni diventa difficile intervenire, per cui la prevenzione anche in questo campo si pone come l’arma più efficace.

L’University of Missouri ha messo a punto un test che consente di predire con un margine di tempo utile per intervenire se un soggetto stia sviluppando o meno questa patologia. L’esame consente di conoscere se vi sia quindi in atto un processo di artrite in corso prima che il soggetto avverta dolore, che è il primo sintomo ad indirizzare sulla diagnosi e cura di questa patologia.

Questa nuova metodica consiste nel prelevare con una siringa un campione di fluido dalle articolazioni. Grazie poi a degli specifici biomarcatori, che reagiscono se si è in presenza di una infiammazione dell’apparato osteoarticolare, è possibile diagnosticare se il paziente sta sviluppando un principio di artrite. Con questo nuovo esame sarà possibile intervenire prima che il paziente avverta dolore e quindi rallentare significarivamene l’evolversi dell’artrite stessa. Questa nuova metodica è in corso di valutzione da parte dellL’FDA (Food and Drug administration).

Questa patologia, la cui forma più comune è l’osteoartrite, colpisce in particolare le persone che hanno svolto lavori usuranti o chi ha un peso eccessivo ed anche i figli di persone che hanno già sviluppato forme di atrite sono a loro volta a rischio.

