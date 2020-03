Bambini allattati con biberon più a rischio di sviluppare stenosi pilorica

By News24Web

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

In base a uno studio condotta presso lodi Copenhagen pubblicata sulla rivista, i bambini allattati con ilvedrebbero crescere il rischio di sviluppare una, ovvero una patologia dell’apparato, che comporta un restringimento delloche può provocare vomito e disidratazione.

Tale patologia richiede un intervento chirurgico per essere risolta già nei primi mesi di vita del neonato. I dati emersi in base a questa ricerca sembrano evidenziare questa correlazione tra allattamento con il biberon e sviluppo di questa patologia gastrointestinale: su un campione di 70.000 bambini 65 di loro hanno subito una operazione chirurgica per la stenosi del piloro, e tra questi 29 venivano allattati esclusivamene col biberon.

L’allattamento al seno invece sarebbe protettivo nei confronti di questa patologia per quanto gli studiosi non ne abbiano ancora compreso a fondo le ragioni.

Loading...