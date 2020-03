Pistacchi: ecco perchè fanno bene alla salute

By News24Web

I semi di pistacchio contengono proprio una miniera di benefici per il nostro, in particolare contribuiscono a mantenere in salute il nostro. I pistacchi poiché sono ricchi diriducono l’assorbimento intestinale del colesterolo assunto attraverso gli alimenti.

Ma i benefici apportati da questo alimento non finiscono qui. Questo perché i pistacchi contengono anche la luteina, il beta-carotene e il gamma-tocoferolo che sono degli antiossidanti molto potenti che ostacolano la formazione delle placche ateriosclerotiche, inoltre sono anche una buona fonte di arginina, un aminoacido che previene l’indurimento e l’ispessimento delle arterie. Inoltre pur essendo ricchi di grassi, il 90% sono di tipo insaturo, il 55% è dato da grassi monoinsaturi, soprattutto acido oleico, il 32% da grassi polinsaturi, principalmente acido linoleico.

Molti studi confermano quindi le qualità del pistacchio che dovrebbe essere un alimento sempre presente nella nostra dieta per tenere sotto controllo il colesterolo e proteggere il cuore e i vasi sanguigni.

