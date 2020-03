Aloe vera: le proprietà medicinali

Loading...

Le proprietà medicinali dell’sono conosciute da millenni, perché si presta a moltissimi usi in ambito. La pianta era conosciuta già dagliche la usavano quale una delle sostanze impiegate nelfondatore della omonima scuola medica la cita ripetutamente nei suoi trattati.

In effetti ancora oggi viene impiegata questa pianta come si faceva nell’antichità. E’ dalle foglie della pianta di Aloe vera che si estrae un succo denso e concentrato dalle notevoli proprietà medicinali.

Queste sono le principali proprietà di questa pianta nel suo impiego medico: stimola il sistema immunitario, svolge un’azione antinfiammatoria sull’apparato digerente, ha effetto cicatrizzante e riepitelizzante, riequilibra la flora batterica intestinale.

E’ utile anche in caso di disturbi quali ulcere e gastriti, colite e colon irritabile, inoltre grazie alla presenza di una grande quantità di vitamine minerali e aminoacidi è anche un ottimo anti-ossidante. Per uso esterno invece trova frequente impiegop in pomate dalle proprietà anti-infiammatorie, idratanti, anestetiche, per dermatiti, ustioni e abrasioni e punture di insetti.

