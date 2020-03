Coronavirus, bollettino aggiornato sui contagi: numeri regione per regione

Loading...

Coronavirus: i dati nel dettagliio regione per regione

Questi i dati comunicati dal capo della Protezione Civile,aggiornati al 21 marzo 2020 relativi all’emergenza coronavirus: 42.681 i contagiati, i guariti 6.072 ovvero 943 in un giorno. In terapia intensiva i ricoveri sono 2.857, ovvero 202 in più in 24 ore.

7.370 persone risultate positive al coronavirus in Lombardia, 5.661 in Emilia-Romagna, 4.214 in Veneto, 3.506 in Piemonte, 1.997 nelle Marche, 1.905 in Toscana, 1.159 in Liguria, 1.086 nel Lazio, 793 in Campania, 666 in Friuli Venezia Giulia, 720 nella Provincia autonoma di Trento, 600 nella Provincia autonoma di Bolzano, 642 in Puglia, 458 in Sicilia, 494 in Abruzzo, 447 in Umbria, 304 in Valle d’Aosta, 321 in Sardegna, 225 in Calabria, 47 in Molise e 66 in Basilicata.

