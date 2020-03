Grassi alimentari: alcuni potrebbero prevenire il diabete

Loading...

Non tutti isono uguali verrebbe da dire stando ai risultati di una ricerca condotta dalla, secondo cui alcuni tipi dipotrebbero prevenire il

In particolare da questo studio è emerso che ad essere dannosi per la nostra salute sono i grassi saturi largamente presenti nelle carni rosse, e nei fritti mentre quelli presenti nei formaggi avrebbero invece un effetto protettivo.

I ricercatori prendendo in esame 12400 persone diabetiche in otto paesi europei hanno osservato che l’utilizzo di yogurt o di altri prodotti caseari svolgono un ruolo protettivo nei confronti dell’insorgenza del diabete di tipo 2 o se già in atto aiutano ad attenuarne la sintomatologia. Si tratta di una importante scoperta considerando che quella del diabete di tipo 2 è una malattia particolarmente diffusa tra i britannici con 3 milioni di persone affette da questa malattia.

Insomma lo stile di vita è fondamentale per la prevenzioni di alcune patologie quali il diabete. Il prossimo passo, concludono i ricercatori, sarà quello di scoprire come i livelli di questi acidi grassi nel sangue corrispondano a quello che mangiamo. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista The Lancet Diabetes and

Endocrinology.

