Corona virus: la regola salva vita dei 6 secondi per evitare il contagio

Il professor Joshua D.Rabinowitz e Caroline R. Bartman, e una ricercatrice di chimica e genomica, hanno condotto uno studio molto interessante riguardante il contagio da coronavirus

Lo studio pubblicato sul New York Times, in particolare evidenzia alcune regole fondamentali per diminuire il rischio di contagio. Lo studio sottolinea che non tutte le esposizioni al coronavirus sono uguali in quanto bisogna tenere conto dell’importanza della quantità virali a cui si è esposti. Pertanto il distanziamento sociale e il rispetto delle norme di igiene sono fondamentali. Ad esempio è più facile essere contagiati se si trascorre un’ora accanto a una persona infetta. Pertanto il distanziamento tra sé e gli altri deve essere di un metro e ottanta. Se ciò non è possibile, ad esempio quando ci troviamo vicino alla casa di un supermercato, in questo caso la breve distanza non va mantenuta per più di 6 secondi.

In conclusione i due studiosi sottolineano: “Adesso è tempo di stare a casa. Speriamo che sia un breve periodo. Quando ricominciamo a uscire insieme, facciamolo con consapevolezza, ora che conosciamo l’importanza della carica virale”.

