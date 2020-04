Chirurgia estetica: lifting facciale anche per i cani?

Loading...

Ilanche per i? parebbe proprio di sì considerando che gli interventi eseguiti non di natura estetica ma per scopo medico suisono aumentati nella misura dell’80%: si contano 260 operazioni all’anno rispetto a 30 di 5 anni.

Il lifting canino essenzialmente consiste nel rimuovere la pelle in eccesso che può comportare problemi di salute ad esempio difficoltà respiratorie, o infezioni. Questi dati provengono dai veterinari inglesi del Royal Veterinary College. In particolare sottolineano i veterinari che gli interventi sui carlini sono aumentati di 8 volte. Gli esperti però rimarcano che non si tratta di inteventi estetici bensì di operazioni a scopo medico che in alcuni casi si rendono necessari per salvare la vita al nostro amico a quattro zampe.

Le molteplici pieghe del muso di certe razze canine possono infatti andare a coprire il naso impedendo all’animale di respirare oppure in altri casi negli anfratti della pelle possono verificarsi infezioni cutanee ed ancora la cecità o la perdita dell’udito.

I prezzi di questi interventi possono arrivare fino a 2mila sterline, circa 2500 euro. Insomma i medici intervistati dal Telegraph assicurano che intervengono non per mero capriccio dei proprietari dei cani ma solo quando vi è una fondata ragione medica per intervenire.

