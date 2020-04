Vegani: una zecca potrebbe costringere a diventarlo

Loading...

Stando a uno studio condotto da alcuni ricercatori della, esseredipenderebbe dalla puntura di una. Stando alla tesi invero curiosa, sostenuta da questi ricercatori questa scelta sarebbe deteriminata dalla puntura di unadenominata, più comunemente conosciuta come, come il soprannome dello stato del Texas.

La tesi dei ricercatori si basa sull’osservazione che in alcuni soggetti punti dall’insetto in questione si sviluppa una reazione allergica che porta al rifiuto totale della carne rossa, per cui la dieta di questi soggetti si limiterebbe al consumo solo di verdure Stando al Washington Post, questa zecca sarebbe determinando una “conversione” al veganesimo lungo la costa orientale degli Stati Uniti. Le persone punte da questa zecca accusano sintomi quali brividi, difficoltà rspiratorie, abbassamento della pressione e in alcuni casi anche shock anafilattici.

Una cura antibiotica basta alla cura di questa malattia, però a indirizzare verso la scelta vegana sarebbe uno zucchero, lo Alpha Gal, che viene iniettato dalla zecca. Questo zucchero è presente anche nelle carni bovine, per cui la sua presenza viene riconosciuta dalla persona che è stata punta dalla zecca scatenando la reazione del sistema immunitario che inizia a produrre anticorpi in maniera sempre maggiore.

Stando a questi ricercatori americani, ciò basta per sostenere che l’essere vegani sarebbe l’effetto quindi della puntura di una zecca e non una scelta di vita deteminata da precisi valori etico-culturali. Questa tesi dovrà essere supportata da altre ricerche, in ogni caso non si può disconoscere che essere vegani sia una scelta personale legata a propri valori ben precisi.

