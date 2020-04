Dieta: le bevande da evitare e limitare

By News24Web

Quando si segue unasi tende a concentrare tutte le attenzioni suglinon tenendo conto che ad influire sull’aumento di peso vi è anche ciò che beviamo. L’ideale sarebbe limitarsi al consumo di acqua che è assolutamente priva di calorie. In realtà bisogna prestare molta attenzione alle bevande. Lead esempio contengono molte calorie vuote, ovvero prive di valore nutrizionale. Anche nelle versioni “light” o “diet” questenon sembrano apportare benefici.

Da evitare anche gli energy drink che contengono molte calorie per cui chi pratica sport è meglio che si disseti con abbondante acqua.

Anche il caffè di per se privo di calorie, se viene bevuto con l’aggiunta di zucchero e latte diventa invece piuttosto calorico, per cui per chi è a dieta è preferibile berlo al “naturale” senza aggiungere zuccheri. A maggior ragione vanno evitati le bevande a base di alcolici servite fredde peché sono molto ricche di calorie ed anche il vino.

Banditi anche i cocktail che oltre alle calorie presenti nei superalcolici contengono anche quelle derivanti dall’aggiunta di creme, sciroppi e succhi di frutta. Insomma chi sta a dieta deve stare attento non soltanto a cosa mangia, ma anche a quello che beve.

