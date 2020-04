Gli effetti dei raggi del sole sulla pelle

By News24Web

L’esposizione alse nell’immediato con l’dona un colorito alla pelle più accattivante, nel corso degli anni l’accumulo deiprovocando malattie anche gravi.

Il fotografo anglo-americano Thomas Leveritt per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti nocivi dei raggi ultravioletti sulla pelle ha riunito un gruppo di giovani realizzando un video dove la pelle dei partecipanti viene ripresa con una telecamera a raggi ultravioletti. La fotografia a ultravioletti viene utilizzata proprio dai dermatologi per mostrare i danni provocati dalle radiazioni ultraviolette.

Attraverso questa telecamera è possible infatti individuare i danni alla pelle causati da una esposizione eccessiva al sole, anche se non sono ancora vidibili a occhio nudo. In effetti l’esposizione ai raggi ultravioletti può provocare nei, lentiggini, macchie, irregolare produzione di melanina, rughe precoci oltre che il melanoma, ovvero il cancro della pelle.

Insomma le foto-choc di Thomas Leveritt vogliono mettere in guardia sui rischi che si corrono nell’esposizione al sole senza adottare le opportune precauzioni, quali creme e filtri solari. Di seguito vi mostriamo il video realizzato dal fotografo.

