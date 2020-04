Il coronavirus e il gioco della R

Loading...

Vi propongo un gioco, un esercizio grammaticale che ci aiuterà ad esprimere il nostro pensiero in questo periodo di contenimento dell’epidemia : si tratta di prendere una lettera dell’alfabeto e collegarla alle parole che vi vengono in mente in rapporto alla fase che stiamo vivendo.Comincerò io dalla lettera R che mi fa venire in mente:

Restate a casa

( e basta toglierla per ottenere…..estate a casa! )

Regole, quelle fortemente consigliate per contenere l’epidemia

Rapporto, quello quotidiano delle ore 18, vissuto fino a qualche giorno fa

Reparti, specie quelli di terapia intensiva che abbiamo avuto modo di vedere

Roberto Burioni, tra i tanti protagonisti esperti, insieme con

Rezza (Gianni)

Ricciardi (Walter)

Ripresa delle attività, quella auspicata e che si sta delineando, o meglio

Ripartenza

Riaprire

Rafforzamento, dei concetti base sulle misure di contenimento

Riunioni familiari, vietate sino ad ora

Regioni, talvolta in conflitto tra loro

Rosso (zone rosse)

Renzi, che non poteva non dire la sua

RSA, le Residenze per anziani su cui ancora c’è, purtroppo, dibattito

Responsabilità, che tutti dobbiamo avere

Reddito di emergenza, previsto per i più penalizzati

Ricerca, alla quale affidiamo le nostre speranze, grazie ai

Ricercatori

Rabbia, che appare più che giustificata in chi ha perso o teme di perdere il lavoro

Ristoranti, quando e come Riapriranno?

Riti funebri, negati ai più nel periodo più brutto

Realizzare mascherine, la fantasia italiana ne ha prodotte anche griffate

Raccolta fondi, Richiesta per aiutare la Protezione civile

Recovery fund, uno strumento complesso per Ricevere aiuto dall’Europa

Rete, che ci ha informato ma anche aiutato a Restare in casa

Riapertura, che auspichiamo possibile

Respirazione, il danno più temuto

Rispetto delle Regole, lo Ribadiamo

Regina d’Inghilterra, praticamente inossidabile

Ricrescita, uno dei crucci delle nostre donne

Riconoscenza, a tanti operatori che non si sono fermati mai

Repliche, che ci siamo sorbiti dalla

RAI

R con 0, la formula che si attende per capire il calo dei contagiati

Rimborso, Richiesto da chi aveva prenotato viaggi e alberghi

Riflessioni, quelle che stiamo facendo insieme

Ricordo, quello che speriamo resti quando tutto sarà finito, per

RINASCERE!

Ecco, questo con la R, ma vogliamo provare con un’altra lettera?

Aspetto adesioni, su questo sito

#le parole del coronavirus

