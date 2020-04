Dieta: le proprietà dimagranti del pistacchio

Loading...

Unasana e corretta auta a prevenire molte malattie. In particolare ci sono degliche hanno delle proprietà specifiche che possono aiutarci nel prevenire patologie anche gravi.

Uno di questi alimenti, come messo in luce dai ricercatori spagnoli della Rovira i Virgili University di Terragona in occasione del congresso sull’obesità che si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, è il pistacchio. Dalla ricerca è emerso che i semi di pistacchio potrebbero aiutare a prevenire il diabete mellito di tipo 2 che è associato anche all’obesità.

I ricercatori per otto-mesi hanno monitorato 54 persone in fase pre-diabete, in sovrappeso o obesità che hanno seguito la dieta mediterranea, parte dei volontari hanno integrato la loro dieta con 57 grammi di pistacchi al giorno. Dal confronto non è emerso una significativa differenza tra chi aveva mangiasto i pistacchi e chi non ne aveva mangiati per quanto riguarda il peso, però nei pazienti che avevano integrato i pistacchi nell’alimentazione i livelli di insulina sono notevolmente diminuiti. Insomma tutto merito dei pistacchi che sono un concentrato di proprietà antiossidanti, grassi insaturi, carotenoidi e fibre che aiutano l’organismo a metabolizzare meglio lo zucchero.

