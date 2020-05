Dieta: gli effetti del digiuno controllato

Loading...

Lo studio, pubblicato sulla rivista Cell Stem Cell, ha dimostrato che il digiuno avrebbe un effetto di ringiovanimento sul sistema immunitario. In sostanza evitare di assumere cibo per brevi periodi sembrerebbe aiutare le cellule a produrre nuovi globuli bianchi. Durante il digiuno l’organismo per tentare di risparmiare energia si libera delle cellule vecchie o inutili. Ciò appare particolamente evidente nel caso di un paziente sottoposto a chemioterapia o di un anziano. In entrambi i casi il digiuno rinvigorisce il sistema immunitario.

Nel corso della sperimentazione i volontari hanno seguito un periodo di digiuno di 2, 4 giorni ogni 6 mesi. In sostanza dai risultati è emerso che il digiuno ha contribuito a diminuire i livelli dell’enzima PKA, associato a processi di invecchiamento e anche alla proliferazione di cellule tumorali.

In particolare si è visto che nei pazienti sottoposti a chemioterapia con la “terapia del digiuno” ne sono diminuiti anche gli effetti collaterali.

