Konami, aggiornamento Pes 30 aprile 2020 rimandato: ecco le ragioni

Loading...

Loading...

Tutti gli appassionati di, il fiore all’occhiello diper quanto riguarda il panorama videoludico dedicato alla simulazione calcistica, attendevano con impazienza l’relativo aglislittati al 2021 causa emergenza Covid-19

Le ragioni di queto ritardo sono spiegate sul sito della Konami in cui si legge il seguente comunicato: “Nel tentativo di contenere la diffusione del COVID-19, il team di sviluppo di eFootball PES 2020 applicherà alcune modifiche.

Per questo motivo, abbiamo deciso di posticipare la pubblicazione dell’aggiornamento ‘UEFA EURO 2020™’, previsto originariamente per il 30 aprile.

Purtroppo, abbiamo anche scelto di annullare la vendita della versione a pagamento che includeva UEFA EURO 2020™.

Ci scusiamo con tutti i nostri fan che non vedevano l’ora di provare UEFA EURO 2020™ su PES 2020.

Non abbiamo ancora scelto una nuova data per l’aggiornamento, ma la comunicheremo non appena verrà decisa.

Contiamo sulla vostra comprensione a riguardo”. Vi terremo costantemente informati sui prossimi aggiornamenti.

Loading...