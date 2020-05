Cellulari: possono mettere a rischio la fertilità degli uomini?

By News24Web

Stando a una ricerca condotta dall’rappresenterebbero un pericolo per la. Questo perché le radiazioni emanate dai comuni cellulari potebbero andare a danneggiare gli spermatozoi, producendo di conseguenza. La ricerca ha preso in esame una decina di precedenti studi sulla qualità del seme di 1492 uomini.

I dati presi in esame hanno riguardato sia le risposte fornite dagli uomini ai questionari rivolti loro dalle cliniche della fertilità e sia prove di laboratorio con l’esposizione degli spermatozoi in provetta alle radiazioni emesse dagli apparecchi elettronici. Dalle analisi è emerso che se nei gruppi di controllo, tra il 50 e l’85% degli spermatozoii non presentava anomalie, nel caso invece di esposizione alla radiazioni dei cellulari la motilità e la vitalità del seme potrebbe diminuire di 8 punti percentuali.

Dato l’uso sempre più frequente di questi apparecchi elettronici, anche tra i giovanissimi, i ricercatori hanno concluso che le radiazioni elettromagnetiche veicolate dai cellulari nelle tasche dei pantaloni influiscono negativamente sulla fertilità maschile.

Non bisogna però generare facile allarmismi, per cui per arrivare a conclusioni definitive sarà necessario attendere l’esito di altri studi.

