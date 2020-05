Sole: fa bene anche per prevenire infarto e ictus

Loading...

Stando a una ricerca dell’una regolare e moderata esposizione alpotrebbe anche avere un effetto preventivo nei confronti di infarto e ictus.

Secondo i ricercatori questi effetti positivi del sole derivano dai raggi Uva che avrebbero la capacità di diminuire la pressione arteriosa e regolarizzare il battito cardiaco. Per gli studiosi una esposizione al sole naturale nelle giornate assolate in zone del Sud Europa, ha la capacità di dilatare le arterie attraverso la pelle. Sarebbero quindi sufficienti 20-30 minuti di esposizione al sole per ottenere una riduzione in maniera significativa della pressione. Nello stesso tempo però bisogna fare attenzione nell’esporsi al sole per il pericolo di eritemi, scottature e melanomi, per cui è bene utilizzare filtri e creme solari adatti alla propria pelle.

Insomma il sole non soltanto è utile per promuovere la sintesi della vitamina D, ma stando ai risultati di questa ricerca pubblicata sul Journal of Investigative Dermatology, aiuterebbe anche a regolarizzare la pressione arteriosa e quindi a prevenire ictus e infarto.

