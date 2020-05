Dieta: dimagrire redistribuendo le calorie

Loading...

In sostanza le calorie andrebbero distribuite soprattutto fra colazione e pranzo, quest’ultimo dovrebbe rappresentare la fonte maggiore di calorie, mentre a cena è bene mangiare di meno per limitare l’assunzione di calorie.

E’ quanto emerge da uno studio compiuto dall’Università della California condotto su un campione di 239 adulti. Dalla ricerca è emerso che i pazienti che assumevano il 33% delle calorie dopo le 17 avevano un rischio doppio di essere in sovrappeso. Chi invece introduce la maggior parte delle calorie a pranzo ha il 50% in meno di possibilità di diventare in sovrappeso. Insomma per i ricercatori sarebbe il pranzo e non la colazione, il pasto più importante della giornata. Secondo gli esperti il merito di questa dieta starebbe nella possibilità di suddividere l’intrioito delle calorie nel corso della giornata, privilegiando il pranzo quale pasto principale. In effetti il metabolismo basale è più attivo al mattino e nelle prime ore del pomeriggio a causa di una maggiore secrezioni di ormoni che hanno ritmi circadiani, come il cortisolo.

In particolare questa è una ripartizione corretta delle calorie da introdurre nella dieta in base ai pasti principali: 20-25% delle calorie con la prima colazione più uno spuntino a metà mattina, circa il 40% a pranzo, il 5% con uno spuntino pomeridiano ed infine il 30%, massimo 35% a cena. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Journal of Human Nutrition and Dietetics.

