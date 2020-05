Broccoli: alimento anti-smog

By News24Web

I broccoli possono rivelarsi unutile per la nostrain chiave antismog. Una ricerca condotta dalladi Baltimora, ha dimostrato che introdurre questonella dieta porta a dei benefici per la nostraperché consente di espellere lepresenti nell’aria.

Lo studio ha preso in esame 291 persone (62 uomini e 229 donne) abitanti idi Jiangsu, una delle regioni più inquinate della Cina. Dalla ricerca è emerso che consumare quotidianamente mezza tazza di una bevanda a base di germogli di broccoli consente di eliminare benzene ed acreolina. In particolare l’escrezione del benzene dal primo giorno e per tutta la durata dello studio è aumentato del 61%, mentre la velocità di escrezione della acreolina è aumentata del 23% nel corso delle settimane.

Questa capacità di disintoccarci dallo smog deriva dalla presenza nei broccoi del sulforano, un composto vegetale, che come evidenziato da precedenti studi, avrebbe delle proprietà preventive contro i tumori. La ricerca è stata pubblicata su Cancer Prevention Research.

