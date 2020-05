Smartphone e profilo “microbico”

Loading...

glia cui siamo tanto affezionati, dicono molto dei possessori al punto che è possibile tracciarne anche un profilo “microbico”.

Lo studio si deve a un team di ricercatori della University of Oregon. I ricercatori hanno dapprima “identificato” i microbi presenti su pollice e indice della mano di 17 persone, successivamente hanno ricercato i microrganismi presenti sul touchscreen dei loro smartphone. In pratica l’82% presenti sulle dita dei soggetti esaminati sono stati ritrovati anche sugli smartphone.

La maggiore coincidenza si è osservata per le donne, in particolare i batteri più comunemente ospitati tra tra cellulari e dita appartenevano a tre generi: Streptoccus, batterio che si trova comunemente in bocca, Staphylococcus e Corynebacterium, questi ultimi due invece sono diffusi frequentemente sulla pelle.

In sostanza gli smartphone in futuro potrebbero anche essere utilizzati come tutela per la salute per monitorare gli smartphone di medici e infermieri considerando che soprattutto negli ospedali è in aumento la farmaco resistenza dei batteri e le mani possono veicolare lo scambio di batteri responsabili anche di gravi malattie. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista PeerJ.

