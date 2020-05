Troppe vitamine nella dieta dei bambini

Loading...

Troppenegli snack per i bambini. In particolare iper la prima colazione rischiano di far assumere ai bambini tropperispetto a quelle consigliate per la loro età.

A mettere in evidenza questo surplus di vitamine è uno studio condotto dal Enviromental Working Group (EWG), secondo cui un eccesso di zinco, vitamina A e sali minerali provocherebbero dei danni alla salute dei bambini.

In particolare dall’indagine è emerso che 114 cereali presentavano concentrazioni di vitamina A, zinco e niacina il 30% oltre i livelli considerati sicuri. In 27 tipi di snack la concentrazione saliva al 50%. In particolare negli ultimi anni è invalsa questa pratica di addizionare gli snack, le barrette per i bambini con le vitamine per l’intento commerciale di far apparire il prodotto più sano e nutriente a chi lo acquista.

Le conseguenze che potrebbero riportare i più piccoli da questa dieta non sono da trascurare, per i ricercatori i danni potrebbero riguardare un affaticamento del fegato, o del sistema immunitario ma anche problemi più immediati quali nausea, vomito ed eruzioni cutanee.

