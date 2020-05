Dieta per dimagrire in una settimana

Loading...

In questo articolo ci occuperemo di come. Intanto dovrete privilegiare nella vostra dieta alimenti, quali, che apportano all’organismo il giusto quantitativo di acqua, fibre e sali minerali. Inoltre non contengono molte calorie. Ricordate che laperché vi dovrà dare l’energia necessaria per affrontare la giornata nel migliore dei modi. Non dimenticate poi che otterrete prima i risultati se abbinerete alla dieta anche l’esercizio fisico, che è fondamentale per bruciare le calorie.

Con questa dieta last minute vi diremo come fare per dimagrire per una settimana. Queste sono alcune regole generali: 1) Variate gli alimenti senza variare la quantità. 2) Fondamentale è poi non saltare i pasti, altrimenti otterrete un effetto contrario. 3) In caso di attacchi di fame nervosa tenete sempre a portata dell’insalata e delle verdure crude. 4) Evitate fritture e cibi grassi.

Questo è l’esempio di un menù settimanale che abbiamo pensato per voi. Lasciate i commenti a fondo articolo per farci sapere cosa ne pensate.

Lunedì

Colazione con un succo di frutta senza zucchero più 3 gallette di riso con miele;

Spuntino con un frutto a scelta;

Pranzo: un panino condito con prosciutto crudo privato del grasso, scegliete ad esempio la bresaola molto indicata in questi casi.

Merenda: un frutto a scelta;

Cena: 80 g di pollo cotto ai ferri accompagnato da 100 g di insalata condita con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Martedì

Colazione: tè o caffè non zuccherati;

Spuntino: un frutto a scelta;

Pranzo: pesce bianco, cotto al forno senza condimenti aggiunti, al vapore o alla griglia, e pomodori; 100 g di tonno al naturale, 75 g di gamberetti lessati, 100 g di insalata mista;

Merenda: un frutto a scelta;

Cena: spaghetti con salsa di pomodoro e basilico accompagnati da 80 grammi insalata.

Mercoledì

Colazione: 125 g yogurt ai cereali accompaganti da biscotti secchi

Spuntino: un frutto a scelta;

Pranzo: un uovo intero e un albume, cotti senza condimenti aggiunti, un piatto di bresaola con rucola e grana, un panino;

Merenda: un frutto a scelta;

Cena: pasta integrale (60 gr) condita con zucchine o ricotta magra (40 gr); 130 g di spigola al cartoccio, spinaci lessi conditi con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

Giovedì

Colazione: un succo di frutta senza zucchero, 2 fette biscottate con uno strato sottile di marmellata,

Spuntino: un frutto a scelta;

Pranzo: cicoria lessa con cucchiaino di olio, 20 g di pane integrale, un cono gelato;

Merenda: un frutto a scelta;

Cena: un uovo sodo, una bruschetta condita con pomodoro e un filo d’olio, 100 g di insalata.

Venerdì

Colazione: una tazzina di caffè con un cucchiaino di zucchero, una brioche;

Spuntino: un frutto a scelta;

Pranzo: bistecca, cotta alla griglia senza l’aggiunta di grassi vegetali o animali, e zucchine, cotte la vapore o grigliate; un trancio di pizza, 80 g di insalata mista;

Merenda: un frutto a scelta;

Cena: bistecca di manzo o cavallo cotta alla griglia con contorno di zucchine cotte al vapore; 75 g di fesa di tacchino alla griglia, 100 g insalata con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva.

