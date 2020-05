Dieta: gli aspetti psicologici da non sottovalutare

Loading...

Soprattutto d’andiamo alla ricerca diefficaci che ci consentano diin poco tempo. L’obiettivo è di arrivare in forma alla prova costume. Va tenuto presente però che la fretta è sempre cattiva consigliera perché non si puòcon la bacchetta magica, ed anzi per smaltire i chili di troppo accumulati, è necessario seguire un programma, che in ogni caso garantisca sempre tutti i nutrienti essenziali per il nostro organismo.

Fondamentale anche in caso di dieta è l’aspetto psicologico, ovvero la motivazione che sottende al dimagrimento. In questo senso quindi è prioritario stabilire l’obiettivo che ci proponiamo di raggiungere e come fare per raggiungerlo.

In questa fase preliminare occorre stabilire un consulto con un nutrizionista e dietologo, che potrà guidarci alla dieta più adatta alle nostre esigenze. Prima di intraprendere un percorso dietetico è bene anche avere il parere del proprio medico curante.

