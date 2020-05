Infertilità maschile: un aiuto dalle carote

Loading...

Loading...

In questi ultimi anni a causa di una serie di fattori l’è sempre più diffusa. Stando a uno studio condotto dai ricercatori delladi Boston, un aiuto per constrastare il problema della scarsapotrebbe venire dallae in particolare dalle. Queste ultime sembrerebbero essere l’più indicato per la salute dell’uomo. Lo studio, è stato pubblicato su Fertility e Sterility.

Il beta-carotene, precursore della Vitamina A contenuto in questo ortaggio, è un potente antiossidante capace di aumentare la motilità spermatica. I ricercatori sono giunti a queste conclusioni dopo aver monitorato le abitudini alimentari di 200 uomini la cui dieta contemplava diverse qualità di frutta e di ortaggi. I ricercatori hanno osservato che gli antiossidanti contenuti nelle carote proteggono contro i radicali liberi e quindi contro i danni prodotti da quest’ultimo al DNA.

Per ottenere questi benefici è però utile seguire una alimentazione quanto mai variata che comprenda tutti i nutrienti essenziali necessari al nostro organismo, per cui non bisogna eccedere con un solo alimento anche se ha proprietà benefiche per la nostra salute.

Loading...