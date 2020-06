Perché si ingrassa dopo che si smette di fumare?

Loading...

Loading...

Capita spesso che dopo aver smesso disi cominci ad aumentare di, ma ciò è dovuto a una precisa ragione e non al fatto che si cerchi di compensare lamagari eccedendo a tavola.

Uno studio promosso dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), ha individuato che questo aumento di peso dopo la scelta di chiudere definitivamente con le sigarette è dovuto a un cambiamento nella composizione microbica della flora intestinale.

Gli scienziati hanno preso in esame i batteri presenti nelle feci di una ventina di volontari per un periodo di nove settimane: cinque non fumatori, cinque fumatori e 10 persone che avevano smesso di fumare dieci giorni dopo l’inizio dello studio.

In sostanza è risultato che mentre le feci dei fumatori e dei non fumatori non presentavano grande diversità batterica, in quelli che avevano smesso di fumare invece si è osservato un grande cambiamento nella flora microbica intestinale, che vedeva la prevalenza dei Firmicutes e Actinobacteria a cui corrispondeva una riduzione di Bacteroidetes e Proteobacteria.

In base a questi risultati i ricercatori hanno quindi individuato nel fumo un fattore ambientale in grado di influire sulla composizione della flora microbica umana. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Plos One.

Loading...