Napoli-Juve, finale di Coppa Italia: dove vederla in streaming e diretta tv?

Loading...

Loading...

Napoli-Juve: dove vederla in tv e streaming

Ci siamo: la finale diedizione 2019-20 ha come protagoniste. La gara si gioca mercoledì 17 giugno 2020 alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma. I partenopei hanno conquistato l’accesso alla finale col pareggio contro l’Inter dopo l’uno a zero all’andata in casa dei nerazzurri, i bianconeri dopo il pareggio per 1 a 1 a San Siro contro il Milan e lo zero zero al ritorno in casa. In caso di parità entro i 90 minuti non ci sarannno i supplementari ma si passerà direttamente ai rigori. Si tratta di una regola contingente dettata dalla pandemia da coronavirus.

La finale viene trasmessa su Rai Uno in diretta tv in chiaro. Gli abbonati possono vederla anche in streaming su Raiplay.

Loading...