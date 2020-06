Corsa: elisir di lunga vita

Loading...

Al meeting dell’a Dublino, sono stati resi noti i risultati di uno studio riguardo gli effetti di unasulla nostra

La ricerca del Bispebjerg University Hospital of Copenaghen, ha preso in esame circa duemila persone di varia età, impegnate durante la settimana a correre non più di un paio d’ore. Lo studio è durato ben 35 anni. Ebbene quel che emerge, in base ai dati raccolti, è che la corsa ha ridotto la mortalità del 44% allungando la vita di 6,2 anni negli uomini e di 5,6 nelle donne. Sarebbe già sufficiente dunque praticare una moderata attività fisica, come dimostra lo studio per conseguire questi benefici, mentre lo stesso non si otterrebbe sottopendosi ad attività fisiche più intense.

Uno degli autori di questo studio, Peter Schnohr, spiega che: “La relazione tra intensità dell’esercizio e benefici forma una tipica ‘u’, come succede ad esempio per il consumo di alcol, la mortalità è più bassa in chi fa un’attività moderata rispetto a chi non ne fa affatto o chi invece ne fa troppa. Il ritmo ideale è quello che fa sentire leggermente senza fiato, ma non troppo“.

