Serie A, quando si riparte? Calendario partite e orari

Quando riparte la? Il massimo campionato italiano rispetto a quelli europei riprende più tardi. Si ricomincia il 20 e 21 giugno 2020 con i recuperi della

Ecco le gare in programma sabato 20 e domenica 21 giugno 2020:

Torino-Parma – 20 giugno alle 19.30 – SKY

Verona-Cagliari – 20 giugno alle 21:45

Inter-Sampdoria– 21 giugno alle 19:15 – SKY

Atalanta-Sassuolo – 21 giugno alle 21:45 – SKY

Serie A 27° giornata

Chi gioca il 20 giugno non giocherà il 22, chi gioca il 21 non giocherà il 24 giugno. Di seguito il calendario dell partite con l’indicazione di dove poterle vedere in streaming e diretta tv.

Lunedì 22 – Martedì 23 – Mercoledì 24 giugno

Fiorentina-Brescia – 22 giugno alle 19.30 – SKY

Lecce-Milan – 22 giugno alle 19.30 – SKY

Bologna-Juventus – 22 giugno alle 21.45 – SKY

Spal- Cagliari – martedì 23 giugno alle 19.30 – SKY

Verona-Napoli – martedì 23 giugno alle 19.30 – DAZN

Genoa-Parma – martedì 23 giugno alle 21.45 – SKY

Torino-Udinese – martedì 23 giugno alle 21.45 – SKY

Inter-Sassuolo – mercoledì 24 giugno alle 19.30 – DAZN

Atalanta-Lazio – mercoledì 24 giugno alle 21.45 – SKY

Roma-Sampdoria – mercoledì 24 giugno alle 21.45 – SKY

Serie A 28° giornata

Venerdì 26 – Sabato 27 – Domenica 28 giugno

Juventus-Lecce – venerdì 26 giugno alle 21.45 – SKY

Brescia-Bologna – sabato 27 giugno alle 17.15 – SKY

Cagliari-Torino – sabato 27 giugno alle 19.30 – SKY

Lazio-Fiorentina – sabato 27 giugno alle 21.45 – DAZN

Milan-Roma – domenica 28 giugno alle 17.15 – DAZN

Napoli-Spal – domenica 28 giugno alle 19.30 – SKY

Sampdoria-Bologna – domenica 28 giugno alle 19.30 – SKY

Sassuolo-Verona – domenica 28 giugno alle 19.30 – DAZN

Udinese-Atalanta – domenica 28 giugno alle 19.30 – SKY

Parma-Inter – domenica 28 giugno alle 21.45 – SKY

Serie A 29° giornata

Martedì 30 giugno – Mercoledì 1 luglio – 2 luglio

Torino-Lazio – martedì 30 giugno alle 19.30 – SKY

Genoa-Juventus – martedì 30 giugno alle 21.45 – SKY

Inter-Brescia – mercoledì 1 luglio alle 19.30 – DAZN

Bologna-Cagliari – mercoledì 1 luglio alle 19.30 – SKY

Fiorentina-Sassuolo – mercoledì 1 luglio alle 21.45 – DAZN

Lecce-Sampdoria – mercoledì 1 luglio alle 21.45 – DAZN

Verona-Parma – mercoledì 1 luglio alle 21.45 – SKY

SPAL-Milan – mercoledì 1 luglio lle 21.45 – SKY

Atalanta-Napoli – giovedì 2 luglio alle 19.30 – DAZN

Roma-Udinese – giovedì 2 luglio alle 21.45 – SKY

Serie A 30° giornata

Sabato 4 luglio – Domenica 5 luglio

Juventus-Torino – sabato 4 luglio alle 17.15 – SKY

Sassuolo-Lecce – sabato 4 luglio alle 19.30 – SKY

Lazio-Milan – sabato 4 luglio alle 21.45 – DAZN

Inter-Bologna – domenica 5 luglio alle 17.15 – DAZN

Brescia-Verona – domenica 5 luglio alle 19.30 – SKY

Cagliari-Atalanta – domenica 5 luglio alle 19.30 – SKY

Parma-Fiorentina – domenica 5 luglio alle 19.30 – SKY

Sampdoria-SPAL – domenica 5 luglio alle 19.30 – DAZN

Udinese-Genoa – domenica 5 luglio alle 19.30 – SKY

Napoli-Roma – domenica 5 luglio alle 21.45 – SKY

Serie A 31° giornata

Martedì 7 luglio – Mercoledì 8 luglio – 9 luglio

Lecce-Lazio – martedì 7 luglio alle 19.30 – SKY

Milan-Juventus – martedì 7 luglio alle 21.45 – DAZN

Fiorentina-Cagliari – mercoledì 8 luglio alle 19.30 – SKY

Genoa-Napoli – mercoledì 8 luglio alle 19.30 – SKY

Atalanta-Sampdoria – mercoledì 8 luglio alle 21.45 – SKY

Bologna-Sassuolo – mercoledì 8 luglio alle 21.45 – SKY

Roma-Parma – mercoledì 8 luglio alle 21.45 – DAZN

Torino-Brescia – mercoledì 8 luglio alle 21.45 – DAZN

SPAL-Udinese – giovedì luglio alle 19.30 – DAZN

Verona-Inter – giovedì 9 luglio alle 21.45 – SKY

Serie A 32° giornata

Sabato 11 luglio – Domenica 12 luglio –

Lazio-Sassuolo – sabato 11 luglio alle ore 17.15 – SKY

Brescia-Roma – sabato 11 luglio alle ore 19.30 – SKY

Juventus-Atalanta – sabato 11 luglio ore 21.45 – DAZN

Genoa-SPAL – domenica 12 luglio alle ore 17.15 – DAZN

Cagliari-Lecce – domenica 12 luglio alle ore 19.30 – SKY

Fiorentina-Verona – domenica 12 luglio alle ore 19.30 – DAZN

Parma-Bologna – domenica 12 luglio alle ore 19.30 – SKY

Udinese-Sampdoria – domenica 12 luglio alle ore 19.30 – SKY

Napoli-Milan – domenica 12 luglio alle ore 21.45 – SKY

Inter-Torino – lunedì 13 luglio ore 21.45 – SKY

Seria A 33° giornata

Martedì 14 – Mercoledì 15 luglio

Atalanta-Brescia – martedì 14 luglio alle ore 21.45 – SKY

Bologna-Napoli – mercoledì 15 luglio alle ore 19.30 – DAZN

Milan-Parma – mercoledì 15 luglio alle ore 19.30 – SKY

Sampdoria-Cagliari – mercoledì 15 luglio alle ore 19.30 – SKY

Lecce-Fiorentina – mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 – DAZN

Roma-Verona – mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 – SKY

Sassuolo-Juventus – mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 – SKY

Udinese-Lazio – mercoledì 15 luglio alle ore 21.45 – SKY

Torino-Genoa – giovedì 16 luglio alle ore 19.30 – SKY

SPAL-Inter – giovedì 16 luglio alle ore 21.45 – DAZN

Serie A 34°giornata

Sabato 18 – Domenica 19 luglio

Verona-Atalanta – sabato 18 luglio alle ore 17.15 – SKY

Cagliari-Sassuolo – sabato 18 luglio alle ore 19.30 – SKY

Milan-Bologna – sabato 18 luglio alle ore 21.45 – DAZN

Parma-Sampdoria – domenica 19 luglio alle ore 17.15 – DAZN

Brescia-SPAL – domenica 19 luglio alle ore 19.30 – SKY

Fiorentina-Torino – domenica 19 luglio alle ore 19.30 – DAZN

Genoa-Lecce – domenica 19 luglio alle ore 19.30 – SKY

Napoli-Udinese – domenica 19 luglio alle ore 19.30 – SKY

Juventus-Lazio – domenica 19 luglio alle ore 21.45 – SKY

Roma-Inter – lunedì 20 luglio alle ore 21.45 – SKY

Serie A 35° giornata

Martedì 21-Mercoledì 22 luglio

Atalanta-Bologna – martedì 21 luglio alle ore 19.30 – SKY

Sassuolo-Milan – martedì 21 luglio alle ore 21.45 – SKY

Parma-Napoli – mercoledì 22 luglio alle ore 19.30 – DAZN

Inter-Fiorentina – mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 – SKY

Lecce-Brescia – mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 – SKY

Sampdoria-Genoa – mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 – SKY

SPAL-Roma – mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 – DAZN

Torino- Verona – mercoledì 22 luglio alle ore 21.45 – SKY

Udinese-Juventus – giovedì 23 luglio alle ore 19.30 – SKY

Lazio-Cagliari – giovedì 23 luglio alle ore 21.45 – DAZN

Serie A 36° giornata

Sabato 25 – Domenica 26 luglio

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

Serie A 37° giornata

Martedì 28 – Mercoledì 29 luglio

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-SPAL

Serie A 38° giornata

Sabato 1 – Domenica 2 agosto

Atalanta-Inter

Bologna-Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

