Napoli-Roma Sky o Dazn: dove vederla in streaming

Napoli-Roma è una gara valida per la 30esima giornata di Serie A che si gioca domenica 5 luglio alle ore 21:45 allo stadio San Paolo di Fuorigrotta senza la cornice degli spettatori in quanto misura necessaria per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus. La squadra di Gattuso ha 45 punti ed è sesta in classifica. Gli azzurri già sono sicuri della Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia ma intendono continuare a dare spettacolo dopo la battuta d’arresto contro l’Atalanta nel turno precedente. La squadra di Fonseca invece è quinta in classifica con 48 punti. I giallorossi non stanno attraversando un buon momento di forma, prova nè è anche la sconfitta casalinga contro l’Udinese nel turno precedente di campionato.

Napoli-Roma: dove vederla?

Il match non viene trasmesso da Dazn ma in via esclusiva da Sky. Gli abbonati all’emitente satelitare potranno guardare la diretta tv su Sky Sport Serie A numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre e Sky Sport numero 251 e 256 del satellite. Attraverso la piattaforma Skygo sempre gli abbonati potranno vedere la gara anche in streaming.

