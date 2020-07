Genoa-Napoli, dove vederla in streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Genoa-Napoli è una gara valida per la 31esima giornata di Serie A che si gioca oggi 8 luglio 2020 a partire dalle ore 19:30. La squadra di Gattuso che è quinta con 48 punti a pari merito con la Roma, sfumata la rincorsa all’Atalanta per il quarto posto utile per la qualificazione in Champions, non ha più molto da chiedere a questo campionato. Gli azzurri infatti avendo vinto la Coppa Italia hanno raggiunto l’accesso diretto all’Europa League. I padroni di casa invece sono diciassettesimi con 27 punti. La squadra di Davide Nicola è quindi alla ricerca di importanti punti per la salvezza.

Genoa-Napoli: dove vederla

Genoa-Napoli viene trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport 252. Gli abbonati possono anche vederla in streaming mediante Sky Go su smartphone tablet o pc.

