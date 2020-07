Coronavirus: chi è più a rischio di morire

Loading...

Secondo un maxi-studio condotto in Inghilterra che ha preso in esame ivi sarebbero delle persone che rischiano di morire di più di coronavirus . In particolare l’identikit è il seguente: uomo, oltre gli 80 anni, asiatico o di colore, affetto da patologie pregresse quali diabete o obesità, asma grave, patologie respiratorie, neurologiche, epatiche e autoimmuni croniche. In particolare gli autori dello studio hanno creato la piattaforma “OpenSafely” per lo studio dei dati dei pazienti del servizio sanitario nazionale in Inghilterra che ne garantisse il rispetto della privacy.

Da questo studio è emerso che gli uomini presentano un rischio più elevato 1,59 volte superiore di morire per Covid rispetto alle donne. Anche l’età è un fattore di rischio. Le persone di età pari o superiore a 80 anni presentavano un rischio di morire 20 volte più elevato rispetto ai 50-59 anni. Inoltre anche la deprivazione, ovvero il trovarsi in una condizione disagiata rappresenta un fattore di rischio.

Nello studio sono stati inclusi anche casi sospetti di Covid che non hanno ricevuta conferma dai test, per cui i ricercatori spiegano che alcuni pazienti erroneamente potrebbero essere stati classificati come casi Covid.

