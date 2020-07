Sorteggi Champions oggi 10 luglio 2020: dove vederli in tv e in streaming

By News24Web

Sorteggio Champions: dove vederlo in tv

Nella giornata di oggisono in programma i sorteggi di Nyon che designeranno le Final Eight di. Verremo a conoscenza quindi delle gare relative ai quarti di finale e agli accoppiamenti per le semifinali di queste competizioni.dovranno disputare il 7 e l’8 agosto le gare di ritorno degli ottavi che si sarebbero dovuti giocare a marzo. Solo l’risulta già qualificata avendo eliminato il Valencia a marzo. Oltre agli orobici sono già qualificate ai quarti anche. Oltre aquesti invece sono gli altri ottavi di finale ancora da giocare:(2-1 all’andata) e(3-0).

Il sorteggio è visibile in diretta tv su Sky a partire dalle ore 12. L’emittente satellitare lo trasmetterà su Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (203), mentre su Mediaset sarà possibile seguirlo sul canale 20 del digitale terrestre. I sorteggi Champions possono seguirsi anche in streaming su Sky Go e sul sito ufficiale della Uefa.

