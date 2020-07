Coronavirus: numero dei contagi in aumento

Loading...

Stando ai dati del Ministero della Salute relativi al 12 luglio risultano.Il ministro della Salute Roberto Speranza così ha commentato questo aumento dei contagi: “Duecentomila contagi Covid in un solo giorno a livello mondiale mai prima un numero così alto in sole 24 ore. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità”. In Italia in ogni caso grazie alle misure apprestate dal governo l’è sotto controllo.

Nel nostro paese 243.061 è il numero totale dei casi. Le persone attualmente positive sono 13.179. Di queste, 12.335 si trovano in isolamento domiciliare, i ricoverati che presentano sintomi sono 776, in terapia intensiva ci sono 68 persone. Purtroppo però non è così nel resto del mondo dove si assiste a una escalation di contagi, in particolare negli Stati Uniti.

