Napoli-Milan, dove vederla in diretta tv e in streaming: Sky o Dazn?

Loading...

Loading...

Napoli-Milan è una delle partite di cartello della 32a giornata di Serie A che si gioca domenica 12 luglio 2020 a partire dalle 21:45. Negli anni 80′ partenopei e rossoneri si contendevano lo scudetto. Gli scontri diretti rappresentavano spesso un crocevia per il titolo. Venendo ad oggi si può dire che Napoli e Milan, assieme all’Atalanta, sono tra le formazioni più in forma del campionato dopo il lockdown. Entrambe le squadre, che hanno avuto un inizio disastroso, lottano per conquistare il quinto posto. Nell’ultimo turno la squadra di Pioli è riuscita a battere la capolista Juventus per 4 a 2, mentre i partenopei si sono imposti sul Genoa per 2 a 1.

Napoli-Milan: dove vederla

Napoli-Milan è trasmessa in diretta tv su Sky canali Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 251 satellite e 255 del satellite). Gli abbonati possono vederla anche in streaming tramite Sky Go.

Loading...