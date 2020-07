Coronavirus: aumentano i focolai

Loading...

Loading...

Nelle ultime 24 ore si è verificata una impennata dei: da 129 nuovi positivi a 282. In particolare destano preoccupzione i focolai sparsi per il Paese. In generale questo aumento dei contagi in Italia rispetto al giorno precedente riguarda 36 casi in Veneto e Basilicata, con 20 la Provincia autonoma di Trento, poi 19 in Campania, 16 nel Lazio, 13 in Piemonte. Le altre regioni hanno aumenti inferiori a 10 e solo in 3, ovvero in Puglia, Abruzzo e Valle d’Aosta, più la Provincia autonoma di Bolzano, non si registrano nuovi casi.

Nelle ultime settimane invece in ben oltre 10 regioni nelle 24 ore non era stato segnalato alcun contagio.

Loading...