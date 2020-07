Trump agli americani: mettete la mascherina

Loading...

Dopo che per mesi aveva stigmatizzato l’uso della, il presidente degliha fatto una netta marcia indietro. Evidentemente l’escalation di contagi da coronavirus sul territorio, laha 400.769 casi,ne ha 408.000, l’hanno indotto a rivedere le sue posizioni. Nel suo primo briefing stampa alla Casa Bianca sulla pandemia in quasi tre mesi, così si è espresso il presidente americano: “Chiediamo a tutti coloro che non sono in grado di prendere socialmente le distanze, di indossare una mascherina, tenere una mascherina”. Ed ancora:”Che ti piaccia o meno la mascherina, ha un impatto. Avranno un effetto e abbiamo bisogno di tutto ciò che possiamo ottenere”.

Circa poi l’andamento della pandemia da coronavirus in America ha affermato: “Probabilmente, purtroppo, peggiorerà prima che migliori, qualcosa che non mi piace dire, ma è così”.

